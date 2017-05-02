Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, tatil için Manavgat ilçesi Titreyengöl mevkiine gelen Litvanyalı Nerijus Kazlauskas (37) gece geç saatlere kadar otelin barında alkol alıp eğlendi. Nerijus Kazlauskas, otelin lobisinde aniden fenalaşarak halının üzerine yere yığıldı. Litvanyalı turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazlauskas’ın cesedi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.