Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki bir kil fabrikasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Top (40), çalıştığı sırada iş makinesine kolunu kaptırdı. Sol kolu omuzundan kopan işçinin acılar içinde bağırması üzerine arkadaşları yardımına koştu. Kopan kolu organ nakil kutusuna konulan işçi ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan işçi ilk müdahalesinin ardından kolunun yerine dikilmesi için Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesine sevkine karar verildi. İşçi Tokat Havalimanı’na inen ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.





