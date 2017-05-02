Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’den Bulgaristan’a gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen, İran uyruklu A.E'nin sürücülüğünü yaptığı ve J.S'nin ikinci şoför olarak bulunduğu, plastik yapımında kullanılan "tz" madde taşıyan tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi. Eroinin, aynı yoğunluktaki toz formunda yasal yükün arasına gizlenmiş olması sebebiyle taramada şüpheli yoğunluğa rastlanmadı ancak tedirgin ve şüpheli tavırlar sergileyen araç sürücüleri, görevli memurların dikkati ve tecrübesi sayesinde yakalandı. X-ray taramasının ardından dedektör köpekler ve diğer yardımcı kontrol ekipmanlarıyla aracın detaylı aramasının yapılması kararlaştırılarak araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpekler Zeus, Thea ve Benga ile yapılan aramada dedektör köpeklerin tır dorsesinin belirli bölgelerine aşırı tepki vermesi üzerine dorsenin açılarak yükün incelenmesi kararlaştırıldı.



Gümrük Muhafaza ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan incelemede araç içerisinde bulunan toplam 825 torba tek tek açılarak kontrol edildi. Kontrol sonucunda 31 torba içerisinde aynı mahiyetteki yasal yükün içerisine gizlenmiş kahverengi toz madde olduğu belirlendi. Şüpheli maddeden alınan numunenin narkotik madde tespit cihazıyla analiz edilmesi sonucu maddenin eroin olduğu belirlendi.



Ele geçirilen toplam 775 kilo 75 gram eroine ve uyuşturucu taşımasında kullanılan tıra el konuldu. Şüpheli araç sürücüleri ise Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince göz altına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ele geçirilen 775 kilo 75 gram eroinin, ekipler tarafından bugüne kadar Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tek seferde yapılan en büyük uyuşturucu yakalaması olduğu belirtildi.