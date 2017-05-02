Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu E-96 karayolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, İzmir istikametinde seyir halinde olan Ş.A. (44) yönetimindeki 45 ZC 5538 plakalı işçi servisi aynı istikamette bulunan 34 ED 3613 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada bazı işçiler araç içerisinde sıkışırken olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi. Kazada R.U., M.C., H.A., Ş.A., F.Y., F.K., B.E., M.G., İ.A. ve M.A. isimli işçiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu ve emniyet güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.