Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'dan Milas yönüne giden Ahmet Fidan'ın (50) kullandığı 07 AKP 91 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, bugün saat 12.30 sıralarında Kıyıkışlacık Mahallesi, Pilavtepe Mevkisi'nde kontrolden çıktı. Savrulan kamyon yol kenarındaki atıl durumdaki daha önce çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı binaya çarptı. Ön tarafı büyük oranda hasar gören kamyonun şoförü Ahmet Fidan ve yanındaki Sinan Koyuncu (35) ağır yaralandı. Ambulansla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Koyuncu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Fidan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.