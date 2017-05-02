Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşdilli Mahallesi Uzun Çarşı'daki kuyumcu dükkanına gelen İlyas Ç. ile iş yeri sahibi Mustafa S. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan İlyas Ç, bir süre sonra iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Elindeki pompalı tüfekle dükkana giren İlyas Ç, Mustafa S. ile tartışmaya devam etti. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlyas Ç'yi ikna ederek dükkandan çıkardı. Gözaltına alınan İlyas Ç. ile iş yeri sahibi Mustafa S. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Pompalı tüfekle ateş edilmesi nedeniyle iş yeri ve çevresinde hasar meydana geldi.