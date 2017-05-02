Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığınca tespit edilen çeşitli ebatlarda 7 odalı sığınak ve içindeki malzemelerin imha edildiği bildirildi. 29 Nisan-01 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çavuşlar köyü bölgesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-1 operasyonu icra edildiği belirtilen açıklamada, "Operasyon kapsamında 7 odalı sığınak, 1 adet mutfak ve 1 adet banyo ile birlikte 1 adet avcı boy çukuru tespit edilmiştir. Sığınak içerisinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler, el telsizi ve muhtelif miktar da yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.