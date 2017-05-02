Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Elazığ ve Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı
02.05.2017 - 18:03 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Etiketler : meteoroloji,sağanak,yağmur,haberler,
469776 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469776.aspx
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