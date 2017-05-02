Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Elazığ ve Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."