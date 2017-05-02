Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine Tuzla Akfırat mesire alanına giden polis ekipleri, 41 UC 070 plakalı otomobilin içinde Müzeyyen Karagülle (31) ve yakınında Şükrü Demirel'in (31) cesediyle karşılaştı.
Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Demirel'in Karagülle'yi silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu bildirildi.
İstanbul Tuzla'daki mesire alanında 2 ceset bulundu
02.05.2017 - 18:07 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla'da bir mesire alanında iki kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine Tuzla Akfırat mesire alanına giden polis ekipleri, 41 UC 070 plakalı otomobilin içinde Müzeyyen Karagülle (31) ve yakınında Şükrü Demirel'in (31) cesediyle karşılaştı.
Etiketler : tuzla,cinayet,
469778 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469778.aspx
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