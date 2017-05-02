Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine Tuzla Akfırat mesire alanına giden polis ekipleri, 41 UC 070 plakalı otomobilin içinde Müzeyyen Karagülle (31) ve yakınında Şükrü Demirel'in (31) cesediyle karşılaştı.



Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Demirel'in Karagülle'yi silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu bildirildi.