Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir'in Sivrihisar mahallesine bağlı Babadat ilçesinde gerçekleşti. Ç.S.'nin düğün merasiminde, Ç.S.'ye ait av tüfeği ile havaya ateş etmek isteyen F.S., yanında bulunan M.T.'yi vurarak yaraladı. Yaralanan M.T. olaydan hemen sonra Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.
Maganda kurşunu bir cana daha mal oldu
02.05.2017 - 18:10 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi canından oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir'in Sivrihisar mahallesine bağlı Babadat ilçesinde gerçekleşti. Ç.S.'nin düğün merasiminde, Ç.S.'ye ait av tüfeği ile havaya ateş etmek isteyen F.S., yanında bulunan M.T.'yi vurarak yaraladı. Yaralanan M.T. olaydan hemen sonra Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : eskişehir,haberler,maganda kurşunu,
469780 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469780.aspx
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