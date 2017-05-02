Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir'in Sivrihisar mahallesine bağlı Babadat ilçesinde gerçekleşti. Ç.S.'nin düğün merasiminde, Ç.S.'ye ait av tüfeği ile havaya ateş etmek isteyen F.S., yanında bulunan M.T.'yi vurarak yaraladı. Yaralanan M.T. olaydan hemen sonra Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.