Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik, Rus tarih kaynaklarından yaptığı araştırmalar sonucunda Ardahan’daki toplu Rus askeri mezarının ve askeri operasyon haritasının tarihi fotoğraflarını, ayrıca Ardahan çatışmasını anlatan bir tabloyu buldu.

Fotoğrafta 'Ardahan’da toplu bir mezar' ifadelerinin yazılı olduğu görülüyor. Rus uzmanlar, bu anıtın şu an muhtemelen yıkılmış olduğu görüşünde. Haritada ise Rus ordusunun Kars, Ardahan ve Erzurum’a yönelik operasyonları çizili. 19. yüzyılın Rus ressamlarıdan Aleksey Kivşenko’ya ait tablo da Ardahan kalesine hücumu anlatıyor.