Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar verildi.



İstanbul Anadolu 4.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Kütahyalı, yapılan bir haberi yorumladığını belirterek, "Aziz Yıldırım'ın benle ilgili takıntısı olduğu kanaatindeyim. Aslında bu gibi tartışmaların yargıya gitmesini yersiz buluyorum" ifadelerini kullandı.



BERAATİNİ TALEP ETTİ

Yaptığı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kütahyalı, "Beraatımı talep ederim" dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme Rasim Ozan Kütahyalı'nın beraatine karar verdi.



Aziz Yıldırım şikayet dilekçesi vererek Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.