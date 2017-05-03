Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstasyon Kavşağı'nda bir ambulans ile bir özel otomobil çöken yolda mahsur kaldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. 112 ekipleri Hicret Mahallesi'nden aldıkları hastayı ambulansla hastaneye götürürken, İstasyon Kavşağı'nda yağış nedeniyle yolun çökmesi ve yağmur sularının üzerine kapatması sonucu mahsur kaldı. sağlık ekibi anons ederek çağırdıkları diğer ambulansa kavşakta hastayı naklederek hastaneye götürülmesini sağladı. Aynı kavşakta yoldaki göçük nedeniyle ambulanstan sonra bir otomobil daha mahsur kaldı. AFAD ekipleri, mahsur kalan otomobili kendi araçları ile çekerek çıkarmayı başardı.

Gar Meydanı'nda taksicilik yapan İsmail Doğan, görevlilerin yola duba koymamasından şikayetçi olarak, "Burada yol çalışmaları var öylece bırakıp gittiler. Duba bırakmadılar ben bazı önlemler aldım ama yetersiz geldi. Gelen araçlar yolda kaldı" diyerek tepki gösterdi.