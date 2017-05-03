Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokağı'nda Suriyeli Mustafa H. ile Muhammed K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed K, yanında taşıdığı bıçakla Mustafa H'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Mustafa H'yi yaralı halde sokaktaki fırının önünde bulan bir arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekiplerince Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 6 bıçak darbesi bulunan Mustafa H'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Muhammed K. ise polis tarafından olay yeri çevresinde gözaltına alındı.