Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İbrahim Tatar (26) idaresindeki 07 JJ 880 plakalı turşu yüklü kamyonet, Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Araç bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, sürücü Tatar yaralandı, araçta bulunan Okay Binici (34) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Binici'nin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürücü Tatar ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü trafiğe kapalı kalan yol, kamyonetin ve çevreye saçılan turşu bidonlarının belediye ekiplerince kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.