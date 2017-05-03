Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ihbar üzerine polis ekipleri, Alipaşa Mahallesi Yasin Batman Sokağı'ndaki N.D'ye ait evde arama yaptı. Narkotik köpeği "Efes"in de katıldığı aramada, evin çocuk odasında bulunan yatağın altına gizlenmiş 140 paket halinde 85 kilo 742 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan N.D. emniyete götürüldü.