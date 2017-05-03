Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada S.K.'nın kullandığı çekici ve bağlı bulunduğu dorsede arama yapıldı. Aramalarda dorsenin yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakıt deposuna zulalanmış kaçak sigaraların çıkarılışı polis kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan S.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.