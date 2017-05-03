Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada S.K.'nın kullandığı çekici ve bağlı bulunduğu dorsede arama yapıldı. Aramalarda dorsenin yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakıt deposuna zulalanmış kaçak sigaraların çıkarılışı polis kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan S.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Tırın yakıt deposundan 3 bin paket kaçak sigara çıktı
03.05.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, polisin yaptığı yol uygulamasında bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : kayseri,kaçak sigara,haberler,
469951 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469951.aspx
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