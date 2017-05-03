Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs akşamı Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Mensucat Caddesi No:45’teki Enes Oto isimli iş yerinde kırmızı renkli otomobil içindeki şahısların av tüfeği ve tabanca ile açtığı ateş sonrasında A.T., Y.G. ve M.Ö. yaralanmıştı. Olayda A.T. kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ilk olarak olayda kullanılan kırmızı renkli aracın plakaları tespit edildi. Plakanın tespit edilmesinin ardından yerleri belirlenen zanlılar A.S., E.E. ve T.İ. otomobille kaçmak isterken yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların Cinayet Büro dedektifleri tarafından yapılan sorgularında A.S. ile Y.G. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet olduğunu itiraf etti. Zanlılar, A.S.’nin asıl maksadının Y.G.’yi öldürmek olduğunu itiraf etti.

Meydana gelen olayda müşteri olarak dükkana gelen A.T. hayatını kaybederken, Y.G. yaralanmıştı.