Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tatlıcak Mahallesi Vatan Sanayi Sitesi'ndeki bir marangoz imalathanesine tırdan sunta indiren Ali U'nun (37) kullandığı forklift, iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan imalathane duvarının altında kalan Yaşar Bakır (46), olay yerinde hayatını kaybetti. Bakır'ın imalathaneye sunta getiren tır şoförünün arkadaşı olduğu öğrenildi. Forklift sürücüsü Ali U. gözaltına alındı. Öte yandan, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kayıtlarda, forkliftin çarpması sonucu duvarın yıkıldığı, bu sırada orada bulunan bir kişinin duvarın altında kaldığı görülüyor.



Görüntülerde, olay yerinden geçen 2 kişinin de son anda kaçarak duvarın altında kalmaktan kurtulması da yer alıyor.