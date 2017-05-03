Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de bir yılda gerçekleşen iş kazalarının yüzde 10’u, sürekli iş göremezliklerin yüzde 25’i ve ölümlü iş kazalarının yüzde 34’ü inşaat işlerinde gerçekleşiyor. İnşaat sektöründeki kazaların yaklaşık yüzde 30’u ise el aletlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkıyor. Bu durum da inşaat el aletleri sektörünün önemini gözler önüne seriyor. Kullanılan el aletlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojiye uyumlu, ergonomik ve güvenli olması gerektiğini belirten Hilti Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Sebastian Barth, çalışanların kendi inisiyatiflerine bırakılmaksızın ürünlerin kaynağında önlem prensiplerine uygun olmasının önemini vurguladı.

İş kazalarının nedenleri

Sebastian Barth, inşaat el aletlerini kullanırken yaşanan iş kazalarının temel nedenlerini; iş güvenliği eğitimlerinin eksikliği, kaynağında tedbirsizlik, toplu koruma önlemi eksikliği, dikkatsizlik, kontrolsüz çalışma, malzeme ve ekipman güvensizliği, kişisel koruyucu donanım eksikliği, kontrol ve denetim eksikliği olarak açıkladı. Barth ayrıca, el aletlerinden kaynaklı iş kazaları ve meslek hastalıklarının; uzuv kayıpları, el ve parmak yaralanmaları, malzeme sıçramaları, göze veya cilde cisim batması, gürültü, titreşim ve toz maruziyeti olduğunu söyledi.