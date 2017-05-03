Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1800 rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası’nda yer yer 5 metreyi bulan karlı yolları, açmak için mücadele veriyor.Kış mevsiminin Antalya’nın iklim şartlarına göre daha erken başlayıp, geç bittiği Gündoğmuş İlçesi’ne bağlı Söbüçimen Yaylası’nda halen kış şartları hüküm sürüyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların karla kapanan yollarını açmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışma başlattı. Mayıs ayı olmasına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunda iş makineleriyle hummalı bir çalışma yürütülüyor.



Böyle kar görmedim

Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Koordinatörü Ali Gülen, “Mayıs ayında Alanya, Manavgat, Gündoğmuş yayla yolları halen karla kaplı. Ben çocukluğumdan beri bu yollardan gelip geçerim. Bu yıl olduğu kadar bir kar görmedim. 4-5 metrelik bir kar var. Büyükşehir Belediyemize, zor şartlarda çalışan personele teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.