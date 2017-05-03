Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Güvendağı bölgesinin güneydoğusunda 2 bölücü terör örgütü mensubunu tespit ettiği belirtildi. Açıklamada, bu teröristlerin, topçu ve havan atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
03.05.2017 - 14:05 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : hakkari,terörist,haberler,öldürülen teröristler,
470012 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470012.aspx
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