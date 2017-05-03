Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Güvendağı bölgesinin güneydoğusunda 2 bölücü terör örgütü mensubunu tespit ettiği belirtildi. Açıklamada, bu teröristlerin, topçu ve havan atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.