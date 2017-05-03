Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma ekipleri Su ürünleri av yasağı nedeniyle çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Elazığ- Diyarbakır yolu Maden ilçesi Gezin kontrol noktasında kaçak avlanmış balık bulunduğu tahmin edilen araç durduruldu. Araçta piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 3,5 ton kaçak sazan balığı ele geçirildi. Balıkların Keban Baraj gölünün Elazığ, Tunceli ve Erzincan bölgelerinden kaçak olarak avlandığı ve Diyarbakır’a götürüldüğü öğrenildi. Kaçak avlanma ile ilgili araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı.

Av yasağı kapsamında kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak çalıştıklarını belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, av yasağına uymayanların bulunduğunu, kolluk kuvvetleri ile beraber yasak döneminde 24 saat çalışmalarını sürdüreceklerini ve kaçak avlanmaya müsaade etmeyeceklerini aktardı.