Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yollarına ait Moskova-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağı kalkıştan sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak, mürettebatın durumu fark etmesi üzerine Moskova'daki Vnukovo Havaalanına acil iniş gerçekleştirdi. Yetkililer, yeni bir uçak ayarlandığını ve yolcuların bu uçakla Antalya’ya doğru hareket etmek üzere uçağa bindiklerini bildirdi.