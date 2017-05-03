Türk Hava Yollarına ait Moskova-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağı kalkıştan sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak, mürettebatın durumu fark etmesi üzerine Moskova'daki Vnukovo Havaalanına acil iniş gerçekleştirdi. Yetkililer, yeni bir uçak ayarlandığını ve yolcuların bu uçakla Antalya’ya doğru hareket etmek üzere uçağa bindiklerini bildirdi.
THY uçağı Moskova’ya acil iniş yaptı
03.05.2017 - 16:28 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY) uçağı kuş sürüsüne çarptıktan sonra Moskova'daki Vnukovo Havaalanına acil iniş gerçekleştirdi.
Etiketler : thy,uçak,haberler,acil iniş,
470057 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470057.aspx
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