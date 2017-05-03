Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağnak yağmur, özellikle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda yaşamı olumsuz etkiledi. Sağnak yağış nedeniyle söz konusu karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi köprülü kavşağın alt geçidi su ile dolup göle dönüşünce seyir halinde olan bir minübüs ile 2 özel Otomobil mahsur kaldı.



Görgü tanıklarının ifadesine göre 3 araçta bulunanlar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, polis ve itfaiyeye haber verildi. Alt geçit trafiğe kapatılırken, çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans bölgeye gönderildi. Belediye'den gelen itfaiye ekipleri bot ile alt geçidin altına girerek araçların içinde kimse olup olmadığına baktı, ancak araçtakilerin daha önce çıktıkları belirtildi. Alt geçidin altında suda kalan 3 aracın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.