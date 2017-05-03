Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz cuma günü Erzincan – Refahiye Karayolu’nun 46'ncı kilometresinde yaptıkları yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs sürücüsü E.T.’nin şüpheli tavırları üzerine otobüsteki kişilerin pasaportlarının olmadığı tespit edildi. Otobüs sürücüsü E.T., sahte evrak ve insan kaçakçılığı suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Afgan uyruklu 90 kaçak, jandarma ekiplerince minibüslerle Erzincan İl göç İdaresi Müdürlüğü’ne getirildi.Ülkelerinde Taliban zulmünden ve işsizlik nedeniyle kaçtıklarını söyledi. İşlemlerin ardından, kaçakların kontrol şartı ile serbest bırakılacağı öğrenildi.