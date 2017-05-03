Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki S.Y. isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu ve bu eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan Keşan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bunun üzerine savcılık kararıyla S.Y. isimli şahsın evinde arama yapan jandarma, 100 bin lira değerinde 1 adet Osmanlı dönemine ait Osmanlıca yazılmış kitap, 1 adet dışı yırtık deriden, sayfaları kopmuş eski Arapça yazılı kitap, 1 adet parçalanmış ve dağılmış yarım cüz görünümlü Kur’an-ı Kerim ele geçirdi. Jandarma, el konulan malzemeleri, gerekli tespit ve incelemeleri yapılması için Edirne Müze Müdürlüğüne teslim etti. Şüpheli şahıs S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.