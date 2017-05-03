Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Tuzla’da bulunan Akfırat Mesire Alanında meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, vatandaşların ihbarı üzerine Akfırat Mesire Alanına giden polis ekipleri 41 UC 070 plakalı otomobilin içinde 31 yaşındaki Müzeyyen Karagülle ve 31 yaşındaki Şükrü Demirel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Şükrü Demirel’in Müzeyyen Karagülle’yi öldürdükten sonra kendi canına kıydığı üzerinde durduğu öğrenildi. Olayın ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler yapılan işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından alındı.

İstanbul’da bulunan yakınları tarafından alınan Müzeyyen Karagülle’nin cenazesinin Sinop’a götürüleceği ve yarın öğle namazına müteakiben defnedileceği öğrenildi.