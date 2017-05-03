Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı kamu görevlilerinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalarla ilgili olarak, bir şahıstan, 'FETÖ soruşturmalarından kurtaracakları vaadiyle kendisinden 90 bin TL rüşvet talebinde bulundukları' şeklinde bilgiler alınması üzerine, Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan A.D. ile gümrük müdürlüğünde görevli A.E.'nin rüşvet aldıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.