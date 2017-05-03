Ankara'nın Yenimahalle ilçesi sınırlarında toplu taşıma amacıyla kullanılan teleferiğin, Yunus Emre istasyonunda arızalandığı tespit edildi.
Teleferiklerin istasyondan ayrıldığı kısımda yaşanan arızayı gidermeye çalışan yabancı uyruklu mühendise, hareket halindeki teleferik çarptı.
Çarpma sonucu dengesini kaybeden mühendis yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan mühendisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.