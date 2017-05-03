Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da tramvay hattının bulunduğu rayların üzerine aracını park eden sürücü Ergün Sarıoğlu, seferlerin aksamasına neden oldu. Vatandaşların tepki gösterdiği sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir yakınını ziyarete gelen Ergün Sarıoğlu, aracını Meydan- Kepezaltı tramvay hattı üzerine bıraktı. Bir süre sonra gelen tramvayın vatmanı, sürücünün aracı çekmesi için bir süre korna çaldı. Sürücünün dönmemesi üzerine vatman durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracın plakasından sahibine ulaşmayı denedi, ancak başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat tramvay seferi tek taraflı aksadı. Aracının yarına gelen Sarıoğlu, yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Polis, tramvay yoluna park eden sürücüye 190 TL para cezası uyguladı.