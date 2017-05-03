Alınan bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi Fırtına Sokak'ta Ağadere deresinden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye müracaatta bulundu.Çalışma başlatan ekipler, kokunun ve dereye sızan sıvının kaynağının bölgeden geçen NATO'ya ait petrol hattı olduğunu belirledi.Bölgeye çağrılan Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
NATO boru hattındaki sızıntı deredeki kokuyla anlaşıldı
03.05.2017 - 19:14 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde deredeki kokunun kaynağını araştıran belediye ekipleri, NATO'ya ait petrol hattında sızıntı meydana geldiğini tespit etti.
Etiketler : nato boru hattı,
470112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470112.aspx
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