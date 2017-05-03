Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi Fırtına Sokak'ta Ağadere deresinden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye müracaatta bulundu.Çalışma başlatan ekipler, kokunun ve dereye sızan sıvının kaynağının bölgeden geçen NATO'ya ait petrol hattı olduğunu belirledi.Bölgeye çağrılan Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.