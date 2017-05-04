Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hakan Can Aydemir (21) idaresindeki 34 SAU 73 plakalı otomobil, Sahil Yolu'nun Tuzla istikametinde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan araç, kaldırımı aşıp bir ağaca çarparak durabildi.

Konteynerin savrularak çarpması nedeniyle olay yerinde park halindeki bir araçta da hasar oluştu.

Kazada, sürücü Aydemir ile araçta bulunan Burhan Vatandaşlar (22) ve Mehmethan Malkoç yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren Vatandaşlar ile Malkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.