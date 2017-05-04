Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan cezaevi firarisi Serkan Akbay ile satmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek suçlarından yakalama kararıyla aranan Turan Engin'in Yenidam Mahallesi'nde saklandıklarını belirledi. İki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Akbay ile Engin'i narenciye bahçesinde kovalamaca sonrasında yakaladı. Üzerlerinden kendi fotoğrafları bulunan başkalarına ait kimlikler ele geçirilen 2 zanlı, kelepçelenerek gözaltına alındı.





GAZETECİLERE SALDIRMAK İSTEDİ

Serkan Akbay ile Turan Engin, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Ekip otosundan indirilen şüpheliler kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırmak istedi. İki şüpheliden Turan Engin, ekip otosuna bindirilirken, "Çek de düşmanlarım yakışıklı görsün. Çek, çek" dedi.