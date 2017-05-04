Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'dan Söke istikametine gelen Esra Ç. yönetimindeki 09 BAC 51 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, yolun karşısında yürüyen İbrahim Hazer’e çarptı. İbrahim Hazer'i altına alan otomobil şarampole uçtu. Hazer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Esra Ç. ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 58 yaşındaki İbrahim Hazer'in cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.