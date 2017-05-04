Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Devlet Hastanesi'ne ait Kreş ve Gündüz Bakımevinde kalan öğrenciler, mide bulantısı ve kusma başta olmak üzere çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınan öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Hastaneye başvuran 22 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kan tahlillerinde ise zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığı belirtildi. Rahatsızlanan çocuğuyla hastaneye başvuran Fuat Yıldırım, "Kan temiz çıktı. Viral bir şey olduğu söyleniyor. Kusma şikayetiyle geldik. Bazıları ishal şikayetiyle gelmiş. Serum aldık. Herhangi bir problem olmadığı söylendi. Hastanenin kreşinde oldu. Buraya gelen diğer arkadaşları da var. 11 çocuğumuz daha var burada. Kan, idrar ve gaita tahlili yapıldı. Hepsi temiz çıktı" ifadelerine yer verdi.



"Korkulacak bir durum yok"

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem ise "Bu gün itibariyle hiçbir çocuğun müşahedede olduğu yok. Bir virüsten kaynaklı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı da incelemiş. Bir enfeksiyon olarak değerlenmiş. Gündüz vakti gelmiş hastalar. En son gece 12'den bu yana çocuk gelmemiş. Bulantı ve kusma şikayetiyle Rota veya başka bir virüs dediler. Korkulacak bir durum yok. Çocuklarda çok sık bulaşan bir tablo oluşturan virüs, aynı zamanda sür'atle düzelen bir virüs. Şu an yeniden ikinci bir müracaat yok. Yatırılan hasta da yok. Her iki başhekimden de aldığımız bilgi bu çerçevede. Paniğe kapılacak bir durum görülmüyor. Konu stabil. Virüse bağlı bir enfeksiyon olarak değerlendirilmiştir ilgili uzmanlarca" dedi.