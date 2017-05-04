Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tel Rıfat'tan göçe maruz kalarak Türkiye sınırındaki Azez'in "Sucu" kampına sığınan siviller, AA muhabirine konuştu.

Ailesi ile kampa sığınmak zorunda kalan Ömer Ebu Ali, "Tel Rıfatlıyım ve yeniden evlerimize dönüp köyümüzü görmek istiyorum. Rejim ve Rus saldırıları sonucu PKK ve PYD Tel Rıfat’ı işgal etti. İnsanları ise Türkiye sınırındaki Sucu ve Azez’e göç ettirdiler." diye konuştu.

Ebu Ali, beldelerinde yoğun saldırılar nedeniyle kimsenin kalmadığını belirterek, "Hepsi PKK tarafından köylerinden çıkarıldı. Tehcir edilmeden, kente yüzlerce roketle saldırı yapıldı. Örgüt evlerimizi yerle bir etti, topraklarımızı çaldı. Tel Rıfat'ta büyük vurgunlar yaptılar." dedi.

Bu işgalden Kürt halkının sorumlu olmadığına işaret eden Ebu Ali, "Bu topraklar bizimdir. Bizlere dedelerimizden kalan mirastır." ifadesini kullandı.

Tel Rıfat’ta Kürt ailelerin olmadığı değerlendirmesinde bulunan Ebu Ali, "PYD’nin işgal ettiği topraklarımızı özlüyoruz. Suriye'de PKK ve PYD ile gerek siyasi olarak gerekse silah gücü ile kentimizin kontrolünü yeniden ele geçirene kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

Ebu Ali ayrıca Suriye'nin kuzey kırsalındaki sorunların tek sebebinin terör örgütü PYD ve PKK olduğunu söyledi.

"DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleri arasında hiçbir fark yok"

Eski okul müdürü Tel Rıfatlı Muhammed Sellum da "Tel Rıfat'ta yüzlerce hava saldırısına maruz kaldık. Beldeye bağlı bütün köylere ağır ve şiddetli saldırılar düzenleyerek bizleri topraklarımızdan tehcir ettirdiler." dedi.

Sellum, tek istediklerinin kendilerine ait olan topraklara, köylerine geri dönmek olduğunu belirterek, "Radikal ve ırkçı PKK tarafından iki oğlum şehit edildi." diye konuştu.

Kürt halkının da bu terör örgütlerinden muzdarip olduğuna dikkati çeken Sellum, "DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleri arasında hiçbir fark yok. Hepsi katil. Ailemden pek çok kişi en az iki çocuğunu bu terör örgütlerine şehit verdi." ifadesini kullandı.

Sellum, evlerine dönmek istediklerini vurgulayarak, evinden uzak kamplarda yaşamanın çok zor olduğunu dile getirdi.