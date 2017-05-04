Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan’da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman’a veya üst düzey bir subaya ait olduğu düşünülen mezarın bulunduğu alanda başka mezarların da olduğu ortaya çıktı. Ardahan'ın Karagöl Mahallesinde inşaat kazısı sırasında ortaya çıkarılan Rus komutanın mezarının olduğu alanın 19. yüzyılda, Rusça ‘maşatlık’ denilen mezarlık olduğu öğrenildi. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, alanda başka mezarların da olduğunu söyleyerek, Koruma Kurulu kararı çıkıncaya kadar Ardahan’daki inşaat çalışmalarını durdurduklarını belirtti.



"BAŞKA MEZARLARDA VAR"

Ardahan Karagöl Mahallesi’nde Rus general veya üst düzey bir subaya ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu bölgede başka mezarların da olduğunu ifade eden Müze Müdürü Necmettin Alp, "Orada başka mezarlar da var. Çünkü Karagöl Mahallesinin bulunduğu yer, 19. yüzyılda yani Rus işgali döneminde boş bir araziden ibaret bir yerdi. Bu boş arazi içerisinde Rusça ‘maşatlık’ denilen bir Rus mezarlığı oluşturulmuştur. Bu alanda ve bu Rus mezarlığı da bizim tabutun çıktığı 44 nolu parsel ile bu parselin etrafındaki alanlarda mevcuttur" dedi.



"İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULDU"

Ardahan Karagöl Mahallesi’ndeki inşaat çalışmalarını durdurduklarına dikkat çeken Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, "Bu özellikle tabutun çıktığı bu küçük mezar odasının tescili ve etrafındaki bu diğer bazı kemik parçalarının bulunması nedeniyle, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna detaylı bir dosya hazırlayıp gönderdik. Kurul kararı sonuçlandıktan sonra burada çalışma yapılıp yapılmayacağı ve o mezar odasının tescili konusu sonuçlandıktan sonra bu bahsettiğimiz konuları yeniden gündeme alabiliriz. Ama şuan için hem Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturmayı yürüten, adli soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcımızın talimatları, hem de kurul kararı çıkmadan böyle bir çalışmanın yapılması mümkün değil. Bunun için bu kurul kararının, yasa gereğince çıkacak kurul kararlarının adli takibi yapan Cumhuriyet Savcımıza da bildirildikten sonra ihtiyaç duyulursa çalışma yapacağız" diye konuştu.