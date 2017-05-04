Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akam saat 20.00 sularında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Denizhan Dener’e (36) kız isteme konusu nedeniyle eniştesi emekli Vali İsmet Metin (76), valinin eşi olan halası Nurşen Metin (68), kuzeni Senem Metin (49), diğer halası Gönül Cengiz (66) ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz (38), damat adayı Denizhan Dener’in evinde buluştu.

H.K. (25) isimli kızı isteme konusunda yaşanan tartışmanın ardından cinnet getiren Denizhan Dener, silahla halası Gönül Cengiz, halasının oğlu Suphi Cumhur Cengiz, eniştesi eski Vali İsmet Metin, halası Nurşen Metin ve Senem Metin'i silahla vurarak öldürdü.



KATLİAMDAN SONRA SEVGİLİSİNİ ARAMIŞ

5 akrabasını öldürdükten sonra Dener ilk önce sevgilisi H.K'yı aradı. Dener, genç kıza "Seni çok üzdüm, seni çok seviyorum" diyerek telefonu kapattı. Daha sonra da 155 polis imdat hattını arayan Dener, polise evinin adresini verip "katliam yaptım" dedi ve telefonu kapattı. Polis hemen telefon numarasını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden polis kapıyı açamadı. Can-kur ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırıp açtığında holde emekli vali İsmet Metin'in, oturma odasında Senem Metin, Nurşen Metin ve Gönül Cengiz, yatak odasında Suphi Cumhur Cengiz ve oturma odasında Denizhan Dener'in cesediyle karşılaştı.



CENAZESİNİ KİMSE ALMADI

Medikal işiyle uğraşan ve annesi babası henüz küçükken hayatını kaybeden Denizhan Suphi Dener ve katlettiği 5 yakınının cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. İsmet Metin, Nurşen Metin, Senem Metin ve Gönül Cengiz ile Suphi Cumhur Cengiz'in cenazeleri yakınları tarafından morgdan teslim alınıp defnedilmek üzere Hatay'a gönderilirken, Denizhan Suphi Dener'in cenazesini alan olmadı. Dener'in cenazesi 15 gün içerisinde teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığına gömülecek.



KATLİAM EVİNİN GÖRÜNTÜSÜ

Denizhan Dener'in 2 kuzeni, 2 halası ve eniştesini katledip intihar ettiği evde ise polis incelemesi sürüyor. DHA'nın görüntülediği evde vahşetin izleri görülüyor. Her tarafın kan gölüne döndüğü evde olay yeri ekipleri titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan polis, evdeki her şeyi de en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Denizhan Dener'in fotoğraf albümlerinin bulunduğu evde, yere indirilmiş halde bulunan Hanım Kaya'nın görüldüğü çerçeveli fotoğraflar da dikkat çekiyor.

