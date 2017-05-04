Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Sultanhisar bölgesinde sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası yapan ve aynı zamanda cumhurbaşkanına, bayrağa ve devlet büyüklerine karşı hakaret eden şahıslara yönelik bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar ve sosyal medya hesaplarının incelenmesi neticesinde TBMM ve İstiklal Marşına hakaret suçundan adli kontrol ile salıverilen ve Cumhurbaşkanına hakaret ile terör örgütü propagandası yapmak suçlarına karıştıkları tespit edilen E.T., D.Ö. ve A.Ö. isimli şüpheliler tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararıyla şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada yakalanan A.Ö’nün adresinde 1 adet cep telefonu ve 2 adet sim kart el geçirildi. Şüpheli E.T., yapılan aramada ele geçirilemedi. Şüphelinin Kuşadası ilçesinde olduğu tespit edildi. Şüpheli E.T.yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli D.Ö’nün ise Bitlis’in Mutki ilçesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.