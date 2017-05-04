Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bıçaklı saldırıya uğrayan otobüs şoförü hastanedeki tedavisinin ardından Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezinde olayla ilgili ifade verdi. Karakol çıkışı gazetecilerin de sorularını yanıtlayan otobüs şoförü Ferhan Yakın, kendisine bıçakla saldıran kadınla ilgili "Herkes bir iddiada bulunabilir, araçta kameralar ve kayıtlar var. Araçlar 7 gün 24 saat izleniyor zaten. Eskiden tanıdığım bir bayandı. Kötü bir şey yok. Araçlarda kamera var izleniyor. Benim suçum varsa şu anda dışarıya çıkartmazlardı" dedi.

Yaşadığı anları anlatan Yakın, "Ben çantasından kart çıkartıyor zannettim zaten kimseyle muhatap olmuyorum. O sırada bir anda sapladı, bıçağı elinden aldım. Bayanın iddiaları asılsızdır ve bu ortaya çıkar" diye konuştu.

Otobüs şoförüne bıçaklı saldırıda bulunan M.A. adlı kadın da Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çorlu’da önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda Kumyol Caddesi belediye binası arkasında durağa yanaşarak yolcu alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki TEKPARK Ulaşım A.Ş.’ye ait otobüsün şoförü Ferhan Yakın M.A. adlı kadının bıçaklı saldırısına uğramış, o anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.