Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle 5023 Sokak'ta oturan Türkan Dündar bugün öğle saatlerinde kendisini iple tavana astı. Eve gelen Ürkiye Çelik kızını tavanda asılı görünce komşularından yardım istedi. Eve koşan komşuları Türkan Dündar'ı asılı olduğu yerden indirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Türkan Dündar'a ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkan Dündar'ın eşi Muhammet Dündar ile annesi Ürkiye Çelik hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.