Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Germencik'te dün gece meydana gelen olayda; CHP Germencik İlçe Başkanı olan çiftçi, evli ve 3 çocuk babası Mehmet B., yanında yevmiyeyle çalışan evli ve 2 çocuk babası Aytunç Şükrü Tek'i, iddiaya göre, çıkan boğuşmada tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan Mehmet B., polisin takibiyle Söke İlçesi'nde yakalandı. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Mehmet B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öldürülen Tek, bugün kentte toprağa verildi.



Germencik'te nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren Mehmet B., "Aytunç Şükrü Tek yanımda çalışıyordu. Dün akşama kadar birlikteydik. Birlikteyken akşamüzeri benden para istedi. Ben de 50 TL verdim. Ancak 50 TL'nin az olduğunu söyleyerek bana küfürlü mesaj yolladı. Ben de eve gittim, eski elbiselerimi giyerek bahçeye gidecektim. Ona da 'gel' dedim, ama gelmedi. Telefonla aradım açmadı. Ben de sinirlenerek evine konuşmaya gittim. Eşini aradım. Eşi Tek'i uyandıramadığını, benim yukarı gelip uyandırmamı istedi. Ben de yukarıya çıkarak arkadaşımı uyandırmaya çalıştım. O sırada kalkarak bana yumruk attı. Daha sonra boğuşmaya başladık. Belimdeki tabancayı alarak bana doğrultu. Daha sonra nasıl olduğunu anlayamadan tabanca patladı. Önce ben vuruldum zannettim. Ama Tek yere yığıldı. Daha sonra olay yerinden panikle ayrıldım" dedi.



"EŞİMİ BU VURDU"

Öldürülen Aytunç Şükrü Tek'in eşi Dilek Tek ise savcılıkta verdiği ifadesinde, "Eşimi Mehmet B. eve gelerek vurdu. Daha sonrada olay yerinden kaçtı. Ben de ağlayarak şok halinde dışarıya bağırarak çıktım, yardım istedim. Emniyete şikayette bulundum" dedi.