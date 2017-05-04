Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un simgelerinden İstiklal Caddesi'nde 26 yıldır faaliyette olan Nostaljik Tramvay Hattı yenileniyor.



İstiklal Caddesi'nin son hali tartışmalara yol açmış, Nostaljik Tramvay Hattı'nın tekrar faaliyet göstermeyeceği iddiaları gündeme gelmişti.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, devam eden yenileme çalışmaları hakkında bilge vererek, “26 yıldır kesintisiz olarak sefer yapan Nostaljik Tramvayın meydana getirdiği titreşim ve elektrik, telekomünikasyon vb. hizmetler için yapılan kazıları neticesinde zeminde ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Bu tahribatı gidermek adına başlatılan çalışmalar neticesinde mevcut tramvay rayları sökülerek yerine titreşimi emen kauçuk döşemeli yepyeni raylar döşenecek. Böylece tarihi tramvay hattı yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam edecek” açıklamasında bulundu.



İSTİKLAL CADDESİ GÜZELLİĞİ İLE PARLAMAYA DEVAM EDECEK

Başkan Demircan, “Diğer yandan gelecekteki olası altyapı çalışmalarında kazı yapılmasına son verecek boru sisteminin döşemeleri de yapılıyor. Yüksek basınca dayanıklı olan boru sisteminde 310 adet baca sistemi olacak ve bu sayede zemine dokunmadan gerekli tamirat işlemleri bu bacalar vasıtasıyla kolaylıkla yapılabilecek. Böylelikle İstiklal Caddesi dünyanın imrenerek baktığı güzelliği ile parlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesinde yapımı devam eden çalışmalar kapsamında, atık su ve yağmursuyu altyapısı yenileniyor. Nostaljik Tramvay rayları sökülerek, titreşimi emen kauçuk döşemeli yeni raylar döşenecek. Altyapı kurumları için 70 adet Koruge Boru Sistemi ve 310 yeni yaklaşım bacası döşenmesi yapılacak. Caddeye doğal granit taş kaplama yapılacak. (10x15x30 ölçülerinde) Caddenin aydınlatma ve katener sistemi yenilenecek.

İstanbul’un simgelerinden İstiklal Caddesi’nde 26 yıldır faaaliyette olan nostaljik tramvay hattının yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar devam ederken İstiklal Caddesi’nde oluşan görüntü tartışmalara yol açmış, nostaljik tramvayın işleyişine devam etmeyeceği iddiaları gündeme gelmiş, vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, devam yileme çalışmaları hakkında bilgi vererek, “26 yıldır kesintisiz olarak sefer yapan Nostaljik Tramvayın meydana getirdiği titreşim ve elektrik, telekomünikasyon vb. hizmetler için yapılan kazıları neticesinde zeminde ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Bu tahribatı gidermek adına başlatılan çalışmalar neticesinde mevcut tramvay rayları sökülerek yerine titreşimi emen kauçuk döşemeli yepyeni raylar döşenecek. Böylece tarihi tramvay hattı yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam edecek” dedi.