Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Cerrah Mahallesi’nden geçen derenin kenarına piknik yapmaya giden Suriye uyruklu Lana Abou Allaban (6), ellerini dere kenarında yıkarken dengesini kaybederek suya düştü. Çocuk akıntıya kapılırken, yoldan traktörü ile geçen 55 yaşındaki Murat Zeyrek, durumu fark ederek traktörden inip çocuğu kurtarmak için dereye atladı. Çocuğu tutmayı başaran Murat Zeyrek, çocuk ile beraber derenin akıntısına kapılarak sürüklenmeye başladı.

MUHTAR KURTARDI

2 kişinin derede sürüklendiğini gören Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, akıntılı dere içerisine girerek boğulmak üzere olan Murat Zeyrek’i yakalayıp, dereden çıkardı. Sürüklemeye devam eden Suriyeli çocuk ise yaklaşık 500 metre ileriden mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Muhtar tarafından kurtarılan Murat Zeyrek bu kez kalp krizi geçirdi. Muhtar, boğulmaktan kurtardığı adamı bu kez kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, biri çocuk 2 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan Suriye uyruklu çocuk Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

İhbarı alan Bursa AFAD ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polisi ekipleri de olay yerine gelerek her ihtimale karşın dere çevresinde arama yaptılar.

OLAY ANINI ANLATTI

Olayı anlatan Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, “Suriyeli aile pikniğe gelmiş. Bu esnasında çocuk elini yıkarken, dereye düştü. Çocuk köprünün altına geldiğinde, oradan geçmekte olan Cerrah Mahallesinden arkadaşımız Ekrem Zeyrek görünce traktörünü park ediyor. Kendisi suya atlıyor. Kurtarayım derken, o anda kendisi de kayaya çarpıyor. Yaklaşık 800 metre sürükleniyorlar. Kız Ekrem Zeyrek’in elinden kayıyor. Arkadaşlarında yardımıyla Ekrem Zeyrek’i sudan çıkardık. Sudan çıkardığımızda nefes almıyordu. Herhalde kalbi durmuştu. Ona kalp masajı yaptım. Nefes almaya başlayınca 4 kişi dere kenarından yukarı çıkardık. Arkadaşın aracına koyarak yolladık. Kız çocuğunu da 500 metre ileride taksiyle dere kenarında geçmekte olan vatandaşlar kurtarıyor. Kıza orada da kalp masajı yapılıyor. 112 Acil Servis Ambulansıyla çocuk hastaneye götürülüyor” dedi.