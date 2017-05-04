Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Okmeydanı D-1OO karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Okmeydanı’ndan Edirne istikametine gitmekte olan Ozan Altınışık yönetimindeki 41 L 2808 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına daha sonra da bariyerlere çarparak devrildi. D-100 karayolunda seyir halinde olan Yusuf Uyanıkoğlu yönetimindeki 16 LCB 94 plakalı otomobil de kamyonete çarparak durabildi. Kazada 2 aracın şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan Ozan Altınışık, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İki sürücü, 122 Acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası D-100 Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, polis bir süre yolu tamamen trafiğe kapattı. Kaza yapan aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan sürücü, daha sonra hızla akan E5 trafiğinde sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirildi.

Öte yandan kaza yerini bazı vatandaşlar meraklı bakışlarla izlerken, bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonu ile çekmeye çalıştı.