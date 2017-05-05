Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Muhammet Ertekin idaresindeki 34 BG 3985 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu Yüzyıl Köprüsü mevkisinde Ankara istikametine giden Aydın Yalçın'ın kullandığı 34 JMA 52 plakalı servis minibüsüne arkasından çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ertekin, aynı araçta bulunan Halil ve Enes Taşkan ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.