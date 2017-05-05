İstanbul güne sisle uyandı. Sabahın ilk saatlerinde evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. Araçlarıyla trafiğe çıkan sürücülerin sis nedeniyle zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ekili olan sis nedeniyle görünmez olurken, sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.
İstanbul güne sisle uyandı
05.05.2017 - 08:25 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Etiketler : sis,
470499 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470499.aspx
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