İstanbul güne sisle uyandı. Sabahın ilk saatlerinde evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar sisle karşılaştı. Araçlarıyla trafiğe çıkan sürücülerin sis nedeniyle zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ekili olan sis nedeniyle görünmez olurken, sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. 