Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı bulutlu, yer yer pus ve sisli 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor.
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