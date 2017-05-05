İstanbul Boğazı'nda "kısıtlı görüş" nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığı'nın açıklamasına göre, kısıtlı görüş nedeniyle saat 22.30'dan itibaren gemi geçişlerinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
05.05.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda "kısıtlı görüş" nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu
Etiketler : İstanbul Boğazı,
470511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470511.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER