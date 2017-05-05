 İstanbul Boğazı'nda "kısıtlı görüş" nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığı'nın açıklamasına göre, kısıtlı görüş nedeniyle saat 22.30'dan itibaren gemi geçişlerinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi. 