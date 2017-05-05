Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda "kısıtlı görüş" nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığı'nın açıklamasına göre, kısıtlı görüş nedeniyle saat 22.30'dan itibaren gemi geçişlerinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.